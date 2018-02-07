Ученые: Человечеству следует уменьшить потребление ресурсов для «хорошей» жизни

Специалистами составлен перечень факторов, в случае соблюдения которых все люди на Земле смогут хорошо существовать. Речь идет касательно правильного расхода ресурсов на территории государств. Газ, нефть, а также различные руды должны добываться непосредственно с расчетом на существующие потребности населения той либо иной страны. Стоит отметить, что торговля ресурсами может в итоге привести к полному их исчезновению.В свою очередь специалисты отмечают, что в мире существует только три государства, которые соответствуют всем имеющимся критериям нормальной жизни. В данном случае речь идёт в отношении таких стран, как Австрии, Нидерландов, Германии. Канада, Дания, Франция, Швеция, Соединённые Штаты занимают лидирующую позицию по уровню жизни.