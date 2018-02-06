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Boss связал аромат с одеждой
Boss связал новый аромат с одеждой, комплекты из 10 предметов дополнили два аромата.
Boss связал аромат с одеждой

Дом мод Boss создал свою первую капсульную коллекцию, партия одежды под названием Black Edition, была разработана вместе с отделом парфюмов модного дома.

Новая коллекция содержит предметы как мужской, так и женской одежды. Поклонник Boss может пополнить гардероб целыми десятью вещами от модного дома.

Есть в коллекции и номер 00, под ним числится новый аромат, который по задумке модельеров, должен дополнить образ успешного обладателя новинок.

Мужской комплект представлен особым кроем пиджака из джерси, тренч и люксовые кеды с лакированным покрытием. Женский гардероб модельеры Boss предлагают пополнить мягким смокингом, бомбером и сандалиями с высоким каблуком.

Парфюм Scient Parfum Edition от Boss воплощает сочетание деловой строгости и покоя, расслабленности. Мужская композиция содержит аромат загадочного плода манинки, переплетенного с запахами ирисового корня и пачули. Букет для дам представляет собой роскошное сочетание ароматов богатого османтуса, сладкого и глубокого какао и умиротворяющего ладанника.

Коллекция предлагает вещи, которые с легкостью станут базисом любого гардероба.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 22:45
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