Boss связал аромат с одеждой

Дом мод Boss создал свою первую капсульную коллекцию, партия одежды под названием Black Edition, была разработана вместе с отделом парфюмов модного дома.Новая коллекция содержит предметы как мужской, так и женской одежды. Поклонник Boss может пополнить гардероб целыми десятью вещами от модного дома.Есть в коллекции и номер 00, под ним числится новый аромат, который по задумке модельеров, должен дополнить образ успешного обладателя новинок.Мужской комплект представлен особым кроем пиджака из джерси, тренч и люксовые кеды с лакированным покрытием. Женский гардероб модельеры Boss предлагают пополнить мягким смокингом, бомбером и сандалиями с высоким каблуком.Парфюм Scient Parfum Edition от Boss воплощает сочетание деловой строгости и покоя, расслабленности. Мужская композиция содержит аромат загадочного плода манинки, переплетенного с запахами ирисового корня и пачули. Букет для дам представляет собой роскошное сочетание ароматов богатого османтуса, сладкого и глубокого какао и умиротворяющего ладанника.Коллекция предлагает вещи, которые с легкостью станут базисом любого гардероба.