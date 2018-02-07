Саймон Марданшин хочет, чтобы Марго Овсянникова прошла детектор лжи

Марго, в свою очередь, отрицает, что увлекалась столь откровенными делами. К слову, прежде улыбчивая блондинка призналась, что её фотографии действительно есть на ресурсах, связанных с эскортом, но их кто-то разместил там без разрежения хозяйки вызывающего материала. Марданшин в тот раз поверил ей, но теперь не сейчас этого делать.Как известно, именно странное прошлое Марго стало причиной гнева Саймона, решившего, что знакомить девушку, которая занимается продажей своего тела, скверно не только с родителями, но и со знакомыми. Овсянникова же уверяет, что никогда не занималась эскортом, поскольку этот вид деятельности не представляется интересным.Несколько дней назад Марго подралась с Еленой Хроминой, заполучившей место в сердце Марданшина. Впрочем, вскоре Овсянникова вернулась к этому парню. При этом в Сети уже появились слухи об отправке Марго на Поляну в Москву.