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Саймон Марданшин хочет, чтобы Марго Овсянникова прошла детектор лжи
Саймон Марданшин, который не единожды подозревал Елену Хромину в обмане, теперь хочет усадить на детектор лжи Марго Овсянникову, являющуюся его возлюбленной, так как парень никак не может понять, занималась ли на самом деле девушка эскортными услугами в прошлом.

Марго, в свою очередь, отрицает, что увлекалась столь откровенными делами. К слову, прежде улыбчивая блондинка призналась, что её фотографии действительно есть на ресурсах, связанных с эскортом, но их кто-то разместил там без разрежения хозяйки вызывающего материала. Марданшин в тот раз поверил ей, но теперь не сейчас этого делать.

Саймон Марданшин хочет, чтобы Марго Овсянникова прошла детектор лжи

Как известно, именно странное прошлое Марго стало причиной гнева Саймона, решившего, что знакомить девушку, которая занимается продажей своего тела, скверно не только с родителями, но и со знакомыми. Овсянникова же уверяет, что никогда не занималась эскортом, поскольку этот вид деятельности не представляется интересным.

Несколько дней назад Марго подралась с Еленой Хроминой, заполучившей место в сердце Марданшина. Впрочем, вскоре Овсянникова вернулась к этому парню. При этом в Сети уже появились слухи об отправке Марго на Поляну в Москву.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:20
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