Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики

История упоминает об отношениях между 42-летним вдовцом, имеющим двух наследников и очаровательной девушкой в возрасте 15 лет, пережившей своего избранника, но так и не ставшей супругой другого человека. Вот только главный персонаж драмы был карьеристом, имеющим авантюрную жилку. Резанов никогда не носил графский титул, а был выходцем из семьи обедневших дворян. Природа не обделила молодого человека красивой внешностью и умом, а также в характере кавалера была смелость, позволяющая ему добиваться желаемых целей. Родители сначала жили в Петербурге, но потом отец занял высокий пост в суде Иркутска, куда переехала вся семья. Ребенок получил блестящее образование и свободно говорил на пяти иностранных языках, после чего он предпочел выбрать карьеру военного и служил в Измайловском полке.В 23-летнем возрасте юноша был личным охранником императрицы Екатерины, любящей общество статных гренадеров, но в документах нет сведений о причинах, побудивших его оставить данную профессию. Мужчина решил пойти по стопам отца и тоже работал судьей, а дальше был призван в столицу, где стал управлять канцелярией Державина. В 1794 году он знакомится с Григорием Шелеховым, основавшим первые поселения соотечественников в Северной Америке, после чего жениться на его юной дочери. Однако молодая супруга после рождения детей умерла, а безутешный вдовец хотел подать в отставку. Но вместо этого его назначили послом к японскому двору, а кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна кардинально изменила судьбу нашего героя. Только он был недоволен своим начальником и между оппонентами постоянно возникали конфликты.Когда корабли добрались до Камчатки, между противниками бушевали такие страсти, что Резанов даже просил местного губернатора казнить великого путешественника после суда. Также он требовал публичного извинения от капитана и его команды, хотя соперник утверждал обратное. Невольному свидетелю распри удалось помирить стороны, хотя никто не знает точно, в чем было дело. Вот только после завершения плавания главу экспедиции наградили орденом, а Ивану Петровичу досталась табакерка. Затем новый посол, будучи в дурном расположении духа, умудрился поскандалить с японскими чиновниками, что уже было чревато политическими последствиями. Вместо заслуженного наказания мужчину оправили с инспекцией к американским берегам, потому что русские колонисты из-за нехватки продовольствия находились на грани смерти.В 1806 году “Юнона” причалила к берегу, однако провизии оказалось слишком мало, так что герою истории пришлось на “Авосе” плыть в Калифорнию, чтобы купить товары у испанцев. После прибытия в Сан-Франциско он подружился с комендантом крепости, имеющим несовершеннолетнюю наследницу Марию. Вот тогда между парой завязался роман, о котором упоминал врач Лангсдорф, сопровождавший русского чиновника. Он описывал удивительную красоту молодой особы, ставшую редкостью в то время, но сам кавалер этой особы отзывался о своем флирте весьма прозаичным образом. Сохранились письма Резанова к министру Румянцеву, в которых он описывает свое незавидное положение, вынудившее даже сделать предложение испанке, будучи восхищенным ее честолюбием и предприимчивостью.Он признался, что пользовался доверием со стороны отца девицы, согласившейся на брак, после чего смог уладить вопросы с товарами и помочь соотечественникам. В первом браке мужчина тоже получил огромное состояние супруги, так что использовать девушек в своих целях для него было в порядке вещей. Испанцы стали поставщиками колонии, вот только семья невесты была не в восторге от выбора дочери. Жених своими словами сумел убедить их в искренности своих чувств, после чего они согласились отпустить красавицу в далекую страну. Но проблемой стала католическая вера избранницы, хотя будущий супруг обещал попросить императора написать письмо в Рим, чтобы попросить разрешение у папы. Два месяца пролетело быстро, а дальше возлюбленный отбыл домой, но по пути подхватил сильную простуду. Падение с лошади в Красноярске стало причиной летального исхода, так что свадьбе не суждено было случиться.Историки долго не могли понять, зачем ему нужно было рассказывать о романе начальнику. Сначала они предположили, что циничные слова о Кончите были вызваны минутным настроением, или человек хотел показать, как заботится о долге перед отечеством. К сожалению, были найдены письма покойника к родственнику, в которых он признался, что всегда любил свою супругу, а испанка была жертвой, принесенной на алтарь страны. Потому девушка не могла завоевать место в сердце галантного избранника, даже не думающего выполнять свои обещания. Она часто приходила на мыс, чтобы целыми днями смотреть на море и ждать прибытие корабля, но потом услышала известия о гибели жениха. Девушка не оставила писем, позволяющих судить о ее характере, но больше не ждала судно, предпочитая отказывать всем кавалерам. Неизвестно, почему женщина до конца дней жила в одиночестве, совершая при этом много благих дел. Она стала монахиней и скончалась в обители, пережив своего любимого человека на 50 лет.