Виталий Малышев готов вернуться на "Дом-2"

По словам Виталия, на реалити-шоу ему хочется вернуться, в частности, парень не желает расстраивать поклонников, которых оказалось больше, чем он мог себе представить. Как добавил Малышев, его поразило такое обильное негодование со стороны фолловеров, когда с ним попрощались и организаторы, и коллеги по проекту. К слову, обратно на периметр загорелый красавчик не торопится, хоть и готов порадовать этим фанатов в любой момент.Виталий стал бывшим участником "Дома-2" несколько дней назад, и даже такой короткий промежуток времени ему удалось занять хорошим и полезным делом. Как сказал Виталий, в данный момент ему есть чем заняться. Он увлёкся музыкой и выступает в разных городах. Очень скоро Малышева можно будет увидеть поющим в Липецке и Краснодаре.Уход Малышева сильно удивил зрителей, так как за ворота он не собирался, намереваясь сделать ещё многое на "Острове любви", в том числе и найти свою вторую половинку, чтобы увезти её в Барселону.