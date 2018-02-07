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В Челябинске местные умельцы сделали из унитаза баскетбольное кольцо
Пользователи сетей увидели фото, опубликованное жителем Челябинска. Местные умельцы сделали из унитаза баскетбольное кольцо, после чего информация попала в местные СМИ.

Это чудо авторов находится во дворе возле дома на ул Мамина. Неизвестные личности умудрились забросить сантехнику на большую высоту, после чего она стала объектом для насмешек горожан. Свидетель события решил запечатлеть новинку на камеру, а также предположил, что люди могли находиться в нетрезвом состоянии.

В Челябинске местные умельцы сделали из унитаза баскетбольное кольцо


Пользователи сетей в процессе обсуждения решили, что жители города имеют мастера перфоманса, показавшего им свой проект. Также многие люди посоветовали сделать это место музеем современного искусства под открытым небом, где шедевр займет достойное место в коллекции.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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