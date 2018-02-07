Елена Хромина неожиданно раскритиковала Саймона Марданшина

По словам Елены, Марданшин часто верил другим людям, но не верил ей, и если про неё кто-то говорил что-то плохое, то молодой человек шёл на поводу у сказавших, даже если девушка опровергала всё. Когда-то загорелый атлет даже подошёл к Елене и уличил её в том, что она выкинула его книгу. Белокурая красотка сильно удивилась, однако поняла, что не сможет его переубедить, в связи с чем не стала даже оправдываться.Хромина также добавила, что Марданшин использовал нецензурную лексику, когда ругался с ней, и говорил про неё очень неприятные вещи. Девушка, конечно, чувствует к Саймону что-то и сейчас, однако до сих пор держит в душе осадок от тех случаев. В данный момент, напомним, Елена не является пассией Саймона, но имеет все шансы, чтобы стать ею опять.Ранее стало известно о неожиданной отправке Марго Овсянниковой на Поляну в Москву. Такой разворот событий показался зрителям весьма неожиданным, потому что девушка только возобновила отношения с Саймоном.