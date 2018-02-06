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СМИ: Российский биатлонист Матвей Елисеев отморозил пальцы в Пхенчхане из-за погодных условий
“Р-Спорт” сообщил, что российский биатлонист Матвей Елисеев во время тренировки в Пхенчхане отморозил пальцы из-за погодных условий. Несмотря на случившийся инцидент, он сохранил хорошее настроение и настроен на борьбу с соперниками из других стран.

Спортсмен сообщил журналистам, что много времени проводит на огневом рубеже, где сильный ветер мешает занятиям. Также он отметил, что соотечественники сталкиваются с неудобствами во время проживания. Их смущают закрытые бытовые приборы, что достаточно странно, потому что холод в помещениях приносит дискомфорт.

СМИ: Российский биатлонист Матвей Елисеев отморозил пальцы в Пхенчхане из-за погодных условий


В столице вечер наступает рано и приходится тренироваться в темноте, но трасса хорошо освещена. Она нравится Матвею Елисееву своей жесткостью, хотя были моменты, когда лыжи на подъеме отказывались ехать.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:07
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