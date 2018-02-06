СМИ: Российский биатлонист Матвей Елисеев отморозил пальцы в Пхенчхане из-за погодных условий
“Р-Спорт” сообщил, что российский биатлонист Матвей Елисеев во время тренировки в Пхенчхане отморозил пальцы из-за погодных условий. Несмотря на случившийся инцидент, он сохранил хорошее настроение и настроен на борьбу с соперниками из других стран.
Спортсмен сообщил журналистам, что много времени проводит на огневом рубеже, где сильный ветер мешает занятиям. Также он отметил, что соотечественники сталкиваются с неудобствами во время проживания. Их смущают закрытые бытовые приборы, что достаточно странно, потому что холод в помещениях приносит дискомфорт.
В столице вечер наступает рано и приходится тренироваться в темноте, но трасса хорошо освещена. Она нравится Матвею Елисееву своей жесткостью, хотя были моменты, когда лыжи на подъеме отказывались ехать.
Спортсмен сообщил журналистам, что много времени проводит на огневом рубеже, где сильный ветер мешает занятиям. Также он отметил, что соотечественники сталкиваются с неудобствами во время проживания. Их смущают закрытые бытовые приборы, что достаточно странно, потому что холод в помещениях приносит дискомфорт.
В столице вечер наступает рано и приходится тренироваться в темноте, но трасса хорошо освещена. Она нравится Матвею Елисееву своей жесткостью, хотя были моменты, когда лыжи на подъеме отказывались ехать.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:07