СМИ: Российский биатлонист Матвей Елисеев отморозил пальцы в Пхенчхане из-за погодных условий

Спортсмен сообщил журналистам, что много времени проводит на огневом рубеже, где сильный ветер мешает занятиям. Также он отметил, что соотечественники сталкиваются с неудобствами во время проживания. Их смущают закрытые бытовые приборы, что достаточно странно, потому что холод в помещениях приносит дискомфорт.В столице вечер наступает рано и приходится тренироваться в темноте, но трасса хорошо освещена. Она нравится Матвею Елисееву своей жесткостью, хотя были моменты, когда лыжи на подъеме отказывались ехать.