Серебряный призер Сочи пригрозила сунуть медаль между булок желающим ее забрать

Засунет медаль между булок, такое неоднозначное намерение высказала российская спортсменка Ольга Фаткулина. Девушка получила серебро на сочинской Олимпиаде в 2014 году и решительно настроена бороться за свою медаль и дальше, после спортивной победы.Как откровенно поведала Фаткулина, ей было очень обидно и за себя, и за родину после того, как поставили под сомнения честность побед российской команды. Однако характер и боевой дух не позволяет ей, поддавшись обиде, выбросить награду. Более того, на любые попытки отобрать заслуженный спортивный трофей девушка ответит однозначно.Каждый желающий отобрать спортивную славу наших олимпийцев, может получить медаль разве что «между булок», как выразилась Ольга. Что именно означает ее словесный оборот, девушка уточнять не стала.Напомним, в прошлом году МОК пожизненно дисквалифицировал россиян призеров Олимпиады 2014 года в Сочи.Ольга Фаткулина пояснила свое попадание в список дисквалифицированных спортсменов своими пухлыми щеками. Ее имя было в списке восстановленных вердиктом Спортивного арбитражного суда.