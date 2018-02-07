Александр Гобозов бросил Екатерину Зиновьеву

При этом расставание Екатерины и Александра произошло по инициативе последнего. Гобозов заявил, что ему не нравится склонность Зиновьевой к донжуанству. Кроме того, девушка изменяла ему, что также негативно сказалось на этом романе. Впрочем, парень не жалеет о таком развороте событий и хочет сделать счастливой Ивану в ближайшее время. Пленительная брюнетка уже ответила взаимностью.К слову, поклонники Зиновьевой давно говорили, что ей необходимо расстаться с Гобозовым, так как молодой человек просто хочет сделать из неё сиделку для своих родителей. Что интересно, Александр недавно прямо говорил, что собирается отыскать девушку, готовую ухаживать за его предками.Стоит отметить, что роман Зиновьевой и Гобозова развивался весьма неплохо. Александр даже простил Екатерине флирт с другими мужчинами. Помимо всего прочего, на днях молодые люди провели отличное свидание, обворожившее всех остальных жителей Поляны.