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Александр Гобозов бросил Екатерину Зиновьеву
Александр Гобозов, который совсем недавно признавался в любви Екатерине Зиновьевой, уже нашёл новую возлюбленную, и теперь муж Алианы Устинетко встречается с болгаркой Иваной Диловой, ставшей участницей "Дома-2" несколько дней назад.

При этом расставание Екатерины и Александра произошло по инициативе последнего. Гобозов заявил, что ему не нравится склонность Зиновьевой к донжуанству. Кроме того, девушка изменяла ему, что также негативно сказалось на этом романе. Впрочем, парень не жалеет о таком развороте событий и хочет сделать счастливой Ивану в ближайшее время. Пленительная брюнетка уже ответила взаимностью.

Александр Гобозов бросил Екатерину Зиновьеву

К слову, поклонники Зиновьевой давно говорили, что ей необходимо расстаться с Гобозовым, так как молодой человек просто хочет сделать из неё сиделку для своих родителей. Что интересно, Александр недавно прямо говорил, что собирается отыскать девушку, готовую ухаживать за его предками.

Александр Гобозов бросил Екатерину Зиновьеву

Стоит отметить, что роман Зиновьевой и Гобозова развивался весьма неплохо. Александр даже простил Екатерине флирт с другими мужчинами. Помимо всего прочего, на днях молодые люди провели отличное свидание, обворожившее всех остальных жителей Поляны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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