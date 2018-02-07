Эксперты одной из особенностей вождения в будущем назвали биометрический доступ к авто

По словам специалистов, без проверки сетчатки человеческого глаза либо отпечатков пальцев хозяина устройства, транспортное средство не откроется, а также не заведется. Эти нововведения позволят к нулю свести кражи автомобилей. В будущем все транспортные средства частично либо полностью будут автоматизированы. Из этого следует, что в дальнейшем перестанут существовать водители и перевозками станет руководить искусственный интеллект.Через двадцать-тридцать лет на окнах появиться могут активные дисплеи, пришедшие на замену тахометру либо обычному спидометру. Каждое транспортное средство сможет проводить мониторинг состояния пассажиров, а также водителя. ИИ в случае надобности может вызвать скорую помощь. Компания Ford тестирует уже такую функцию.