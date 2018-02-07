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Эксперты одной из особенностей вождения в будущем назвали биометрический доступ к авто
Эксперты составили список важнейших функций, без которых не сможет в будущем существовать вождение. Одной из изюминок назвали биометрический доступ к автомобилю.

Эксперты одной из особенностей вождения в будущем назвали биометрический доступ к авто

По словам специалистов, без проверки сетчатки человеческого глаза либо отпечатков пальцев хозяина устройства, транспортное средство не откроется, а также не заведется. Эти нововведения позволят к нулю свести кражи автомобилей. В будущем все транспортные средства частично либо полностью будут автоматизированы. Из этого следует, что в дальнейшем перестанут существовать водители и перевозками станет руководить искусственный интеллект.

Через двадцать-тридцать лет на окнах появиться могут активные дисплеи, пришедшие на замену тахометру либо обычному спидометру. Каждое транспортное средство сможет проводить мониторинг состояния пассажиров, а также водителя. ИИ в случае надобности может вызвать скорую помощь. Компания Ford тестирует уже такую функцию.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:20
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