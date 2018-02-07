Глава ЦИК и депутат Госдумы поспорили о «чистоте» президентских выборов-2018

В интернет-пространстве несколько дней тому назад появился видеоролик. В сюжет, где записывались мнения жителей Тамбова о предстоящих президентских выборах, попал и монолог Тамары Плетнёвой. Депутат Госдумы всех созывов с иронией отозвалась о выборах-2018, уточнив, что выборов-то и нет, «одни фальсификации». Далее Плетнёва привела слова знакомого чиновника, который заверил, что если ему скажут голосовать «за обезьяну», то он покорно проголосует. На вышеописанный сюжет резко отреагировала глава российской ЦИК Элла Памфилова. Председатель избирательной комиссии выразила мнение, что парламентарий, не верящий в «чистоту» избирательного процесса в своей стране, должен быть последовательным. Поэтому Памфилова предложила Плетнёвой сдать депутатский мандат и не сравнивать себя «с обезьяной»!Депутат Госдумы не осталась в долгу и парировала, что не Памфилова «меня в Госдуму сажала, не ей меня отсюда и забирать». Далее госпожа Плетнёва сообщила, что просто пошутила с молодыми людьми, снимавшими сюжет. Тамара Плетнёва также уточнила: она не сомневается в «чистоте» президентских выборов и никогда не «сравнивала себя с обезьяной».