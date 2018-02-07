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Главред “КП ” Владимир Сунгоркин рассказал о встрече с НЛО в молодости
На дятловской конференции в Екатеринбурге главред “КП ” решил рассказать о своей встрече с НЛО. Эта история случилась, когда Владимир Сунгоркин в 70-х годах вместе с геологической экспедицией оказался в тайге.

Тогда люди ехали на вездеходах в сторону Ханьи и решили остановиться в распадке. Внезапно небо озарили лучи, похожие на прожектора, после чего появился странный объект, летящий в северном направлении. Сначала геологи решили, что их начали разыскивать вертолеты, потому что они сильно отстали от срока завершения поставленной задачи.

Главред “КП ” Владимир Сунгоркин рассказал о встрече с НЛО в молодости


Однако потом члены экспедиции испугались, потому что не услышали звуков. У одного человека был немецкий бинокль, через который людям удалось заметить металлическое дно НЛО вместе с цветными огнями. Затем перед глазами свидетелей события возник шлейф газа, который быстро рассеялся.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:10
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