Нью-йоркским полицейским раздали 40 000 единиц iPhone 7

В данном случае практически 40 000 полицейских в пользование получили новый смартфон. В департаменте полиции 36 000 полицейским раздали iPhone 7,а также iPhone 7 Plus. Такая инновация планировалась в 2017 году вследствие отказа многих пользователей работать с устройством Nokia из-за отсутствия поддержки операционки Windows Phone. Полицейским решили выдать новые iPhone. Это устройство не будет личным для сотрудника патрульной службы. При увольнении ему придется вернуть смартфон руководству.Нью-йоркские полицейские теперь смогут общаться с коллегами, отслеживать при необходимости соцсети, читать уведомления из штаба. Пока нет данных, во сколько обошлось такое новое оборудование. Есть информация, что подобный контракт с компанией Nokia насчитывал в 2014 году расходы на сумму в 160 000 долларов.