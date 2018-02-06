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Две частные компании вышли из проекта «Росатома» по постройке первой турецкой АЭС
Две турецкие компании отказались участвовать в возведении первой в Турции атомной электростанции. Из проекта «Росатома» решили выйти частные строительные компании «Kolin Insaat» и «Kalyon Insaat». Скорее всего, их заменит государственная энергетическая компания EUAS ICC.

Две частные компании вышли из проекта «Росатома» по постройке первой турецкой АЭС


АЭС «Аккую» на четыре блока планируют построить на берегу Средиземного моря. Атомная электростанция с реакторами ВВЭР-1200 появится в турецкой провинции через три года и станет первой АЭС в Турции! Постройкой атомной станции займётся «Росатом», об этом Россия и Турция договорились ещё в 2010 году. Строительство, общий объём инвестиций которого оценивается в $22 миллиарда, должны были вести частные турецкие компании (Kolin Insaat, Kalyon Insaat и Cengiz Holding). Предварительное соглашение было заключено полгода тому назад, а вот окончательный документ стороны так и не подписали.

Как стало известно, две компании - «Kolin Insaat» и «Kalyon Insaat» решили не участвовать в строительстве АЭС. По одной версии, руководство компаний хотело привлечь к возведению атомной станции своих поставщиков, а не выбирать их посредством тендера. По другой версии, турецкие компании не смогли найти достаточные финансовые средства для участия в проекте. Вероятнее всего, вышедшие из пула строительные фирмы заменит турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC.
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:48
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