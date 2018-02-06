Две частные компании вышли из проекта «Росатома» по постройке первой турецкой АЭС

АЭС «Аккую» на четыре блока планируют построить на берегу Средиземного моря. Атомная электростанция с реакторами ВВЭР-1200 появится в турецкой провинции через три года и станет первой АЭС в Турции! Постройкой атомной станции займётся «Росатом», об этом Россия и Турция договорились ещё в 2010 году. Строительство, общий объём инвестиций которого оценивается в $22 миллиарда, должны были вести частные турецкие компании (Kolin Insaat, Kalyon Insaat и Cengiz Holding). Предварительное соглашение было заключено полгода тому назад, а вот окончательный документ стороны так и не подписали.Как стало известно, две компании - «Kolin Insaat» и «Kalyon Insaat» решили не участвовать в строительстве АЭС. По одной версии, руководство компаний хотело привлечь к возведению атомной станции своих поставщиков, а не выбирать их посредством тендера. По другой версии, турецкие компании не смогли найти достаточные финансовые средства для участия в проекте. Вероятнее всего, вышедшие из пула строительные фирмы заменит турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC.