Ученые собираются искать водные ресурсы на поверхности Луны
Американские ученые отметили, что после прибытия астронавтов на поверхность Луны, они будут испытывать нехватку воды из-за проблем с доставкой. Потому они собираются искать водные ресурсы на объекте.
Исследования показали, что они есть на спутнике нашей планеты, только нужно внимательно изучить территорию. Уже составлена карта, чтобы членам экспедиции было легче ориентироваться во время поисков, а также ученые заметили равномерное насыщение грунта жидкостью.
Только экватор не имеет ценных запасов, но районы с древними вулканами могут порадовать специалистов. Солнечный ветер является источником возникновения воды благодаря формированию гидроксильных соединений и молекулярных структур.
Исследования показали, что они есть на спутнике нашей планеты, только нужно внимательно изучить территорию. Уже составлена карта, чтобы членам экспедиции было легче ориентироваться во время поисков, а также ученые заметили равномерное насыщение грунта жидкостью.
Только экватор не имеет ценных запасов, но районы с древними вулканами могут порадовать специалистов. Солнечный ветер является источником возникновения воды благодаря формированию гидроксильных соединений и молекулярных структур.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:30