Ученые собираются искать водные ресурсы на поверхности Луны

Исследования показали, что они есть на спутнике нашей планеты, только нужно внимательно изучить территорию. Уже составлена карта, чтобы членам экспедиции было легче ориентироваться во время поисков, а также ученые заметили равномерное насыщение грунта жидкостью.Только экватор не имеет ценных запасов, но районы с древними вулканами могут порадовать специалистов. Солнечный ветер является источником возникновения воды благодаря формированию гидроксильных соединений и молекулярных структур.