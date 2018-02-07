Ученые выяснили, что развитию астмы у мужчин препятствует тестостерон

А вот тестостерон блокирует данные вредные иммунные клетки, препятствует развитию астмы. Из этого становится ясно, почему половозрелые мужчины меньше женщин болеют астмой. При этом не ясно, почему мальчики до подросткового возраста больше девочек подвержены астме. Учёные выяснили, что женщины имеют больше легочных клеток ICL2, отвечающих за аномальную реакцию их иммунной системы, вызывающих астму. Ими производятся белки, реагирующие на воспаление. Это цитокины, затрудняющие дыхание.Полученные учёными результаты позволяют понять, какую роль отыгрывают в появлении астмы гормоны. Исследование должно помочь в создании методов для лечения астмы у женщин при помощи гормонов.