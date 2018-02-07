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Intel представила собственную разработку «умных» очков Vaunt
Известная технологическая компания Intel заявила всему миру про подготовку выпуска смарт-очков собственного производства. Есть уже и название от производителя - Vaunt. Подробнее о девайсе можно узнать на интернет - ресурсе The Verge.

Обычные очки и смарт - очки производства Intel практически ничем не отличаются. Vaunt выйдет на рынок в оправе из пластика, здесь так же будут присутствовать аккумулятор, линзы, процессор, Bluetooth-чип, компас, акселерометр и проектор. Электронику производитель спрячет в дужках. Вес очков будет значительно меньше, в сравнение с Google Glass.
Intel представила собственную разработку «умных» очков Vaunt


Динамик и камеры не предусмотрены в конструкции новых очков от Intel. Получение изображений обеспечивает маломощный лазер и монохромный проектор, способный на 400х150 пикселей красного цвета, на каждую линзу.

В основном, новинка предназначена для вывода оповещений, чтобы сосредоточить внимание пользователя, и он не отвлекался от направления основной деятельности. В будущих версиях «умных очков» найдут место микрофоны и голосовые ассистенты. В планах Intel выпуск Vaunt с открытой платформой. SDK и программу раннего доступа, разработчики получат в конце года.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:20
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