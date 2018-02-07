Россиянка полетит на Марс в один конец
Россиянка Анастасия Степанова попала в список частной программы Mars One, принадлежащей голландским специалистам. Девушка рассказала, что ее целью стала сделать Марс колонией Земли.
Известно, что первые люди начнут осваиваться на Марсе, начиная с 2032 года. Об этом рассказал руководитель программы Бас Лансдорп. Колонизация Марса предполагает, что ни один человек, который решит населять красную планету, не вернется на Землю.
Ландсорп рассказал, что первые на Марс в один конец полетят 2 женщины и 2 мужчин в 2031 году, а к 2032 они доберутся до планеты, где и начнут строительство базы, которое будет продолжаться два года. После этого к новым жителям Марса начнут прилетать и другие переселенцы с Земли.
Отбор будущих переселенцев начался пять лет назад. За это время организаторы получили более 200 тысяч заявок от желающих попасть и провести остаток жизни на Марсе. В предварительный список из всех претендентов попало всего 100 человек, в число которых вошла Анастасия Степанова из России.
Недавно компания получила более шести миллионов долларов от американской компании по инвестициям. Вообще проект Mars One работает только благодаря подобным пожертвованиям.
Известно, что первые люди начнут осваиваться на Марсе, начиная с 2032 года. Об этом рассказал руководитель программы Бас Лансдорп. Колонизация Марса предполагает, что ни один человек, который решит населять красную планету, не вернется на Землю.
Ландсорп рассказал, что первые на Марс в один конец полетят 2 женщины и 2 мужчин в 2031 году, а к 2032 они доберутся до планеты, где и начнут строительство базы, которое будет продолжаться два года. После этого к новым жителям Марса начнут прилетать и другие переселенцы с Земли.
Отбор будущих переселенцев начался пять лет назад. За это время организаторы получили более 200 тысяч заявок от желающих попасть и провести остаток жизни на Марсе. В предварительный список из всех претендентов попало всего 100 человек, в число которых вошла Анастасия Степанова из России.
Недавно компания получила более шести миллионов долларов от американской компании по инвестициям. Вообще проект Mars One работает только благодаря подобным пожертвованиям.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 03:00