Россиянка полетит на Марс в один конец

Известно, что первые люди начнут осваиваться на Марсе, начиная с 2032 года. Об этом рассказал руководитель программы Бас Лансдорп. Колонизация Марса предполагает, что ни один человек, который решит населять красную планету, не вернется на Землю.Ландсорп рассказал, что первые на Марс в один конец полетят 2 женщины и 2 мужчин в 2031 году, а к 2032 они доберутся до планеты, где и начнут строительство базы, которое будет продолжаться два года. После этого к новым жителям Марса начнут прилетать и другие переселенцы с Земли.Отбор будущих переселенцев начался пять лет назад. За это время организаторы получили более 200 тысяч заявок от желающих попасть и провести остаток жизни на Марсе. В предварительный список из всех претендентов попало всего 100 человек, в число которых вошла Анастасия Степанова из России.Недавно компания получила более шести миллионов долларов от американской компании по инвестициям. Вообще проект Mars One работает только благодаря подобным пожертвованиям.