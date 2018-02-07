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NASA с помощью “Kepler”обнаружило небесные тела пригодные для жизни
NASA с помощью “Kepler” обнаружило небесные тела пригодные для жизни. Система KIC3542116 расположена на расстоянии 11 миллиардов километров от нашей планеты.

Раньше ученые нашли 12 объектов, аналогичных сегодняшнему открытию, которые поражали своими гигантскими размерами. Данная экзокомета отличается от небесных тел массой, которая в 200 раз меньше, чем у Луны. Однако она защищена магнитным полем от негативного влияния космоса, а также имеет атмосферу, позволяющую сохранить важные вещества.

NASA с помощью “Kepler”обнаружило небесные тела пригодные для жизни


Полученные снимки показали, что этот вариант может быть пригоден для зарождения органических форм жизни. Объект имеет молодой возраст и еще находится в процессе формирования, так что, может стать родиной различных существ.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:10
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