NASA с помощью “Kepler”обнаружило небесные тела пригодные для жизни

Раньше ученые нашли 12 объектов, аналогичных сегодняшнему открытию, которые поражали своими гигантскими размерами. Данная экзокомета отличается от небесных тел массой, которая в 200 раз меньше, чем у Луны. Однако она защищена магнитным полем от негативного влияния космоса, а также имеет атмосферу, позволяющую сохранить важные вещества.Полученные снимки показали, что этот вариант может быть пригоден для зарождения органических форм жизни. Объект имеет молодой возраст и еще находится в процессе формирования, так что, может стать родиной различных существ.