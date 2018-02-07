Прибыль «Транснефти» в 2017-м: общая - 800 млрд рублей, чистая – 186 млрд рублей

На встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил о том, что компания в 2017 году «отработала стабильно», превысив показатели по основным направлениям. «Транснефть» по своим системам перекачала 477 миллионов тонн нефти, из которых 233 млн тонн было экспортировано. Также компания транспортировала в 2017-м и нефтепродукты, всего - 33 миллиона тонн. По завершению года была подсчитана общая прибыль, выяснилось, что «Транснефть» заработала 848,134 миллиардов рублей. После отчислений в бюджеты всех уровней и выплаты дивидендов компании осталась чистая прибыль в размере 130 миллиардов рублей.Согласно международным стандартам финансовой отчетности общая и чистая прибыль компании за прошедший год выросла! Как спрогнозировал председатель «Транснефти» Токарев, в 2018-м объёмы перекачки нефти должны остаться на прежнем уровне, а если удастся продлить соглашение с ОПЕК, то даже возрастут.