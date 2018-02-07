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Состоялась презентация нового смартфона Infinix Hot S3
На территории Индии официально презентовали демократичную версию смартфона Infinix Hot S3. Аналитики отмечают, что новое устройство выступит настоящим «убийцей» популярных версий Xiaomi Redmi Y1, а также Honor 9 Lite.

Состоялась презентация нового смартфона Infinix Hot S3

Модель Infinix Hot S3 оснащается 5,65-дюймовым дисплеем HD (соотношение сторон 18: 9; разрешение – 1440х720 пикселей). Имеется информации, что оперативная память нового современного устройства составляет 3 ГБ. Дополнительная память достигает 32 ГБ. Изюминкой версии Infinix Hot S3 в данном случае является фронтальная его камера с портретным режимом. Новый гаджет оснащают двадцатимегапиксельным сенсором.

Также на задней панели имеется тринадцатимегапиксельная камера, оснащаемая специальной светодиодной вспышкой. Смартфон версии Infinix Hot S3 можно купить уже с двенадцатого февраля. Согласно предварительной информации, цена устройства составляет около ста сорока американских долларов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:40
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