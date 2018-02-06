Европейские банки стали пристальнее следить за счетами россиян

Процедура глобального обмена финансовой информацией проходит в 2 этапа, для России это присоединение завершится 30 сентября текущего года. В ходе подготовки к информационному обмену согласно стандартам ОЭСР европейские банки решили более тщательно перепроверить депозиты и счета клиентов, обращая особое внимание на граждан России. Банки Европы отныне смогут потребовать у россиянина дополнительные документы (справки о доходах), подтверждающие источник происхождения финансовых средств.Если раньше только крупные заграничные банки заботились о том, чтобы открывающий счёт мог подтвердить легальность вложений, то теперь такой подход станут демонстрировать и мелкие банковские организации. В результате ужесточения банковского контроля многие россияне не смогут распоряжаться своими деньгами в полном объёме или вынуждены будут согласиться на завышенную комиссию за обслуживание своего вклада!