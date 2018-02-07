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Российский спутник SESAT навсегда прекратит свое существование 8 февраля
По сообщению «ИСС Решетнева», который создал спутник SESAT стало известно, что он прекратит свою работу 8 февраля текущего года. SESAT является первым российским спутником, который создали в интересах европейского заказчика.

Начиная с конца января, стартовал отстранение спутника с рабочей орбиты на орбиту захоронения. Данная работа проводится экспертами из ЦУП EUTELSAT и АО «ИСС».
Российский спутник SESAT навсегда прекратит свое существование 8 февраля

Вывод спутника из рабочего состояние проводится в рамках контрольных обязательств, предусмотренных сопровождением ими спутника начиная с самого начала срока эксплуатации. По сообщениям источника окончательное завершение операции с космическим аппаратом прекратится восьмого февраля. Известно, что спутник SESAT является первым российским аппаратом с точным сроком функционирования, который составляет десять лет.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:10
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