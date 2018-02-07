Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение рода

Привычный обезболивающий препарат нельзя употреблять во время беременности, так как он негативно отражается на фертильности плода, что особо касается первого триместра. Он способен в будущем стать причиной бесплодия девочек после рождения.Это связано с сокращением количество яйцеклеток во время периода, проведенного в утробе матери, после чего изменить их в другую сторону невозможно. Также это становится причиной ранней менопаузы, а у мальчиков меняются ткани в яичниках.