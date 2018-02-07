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Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение рода
Международная группа ученых после проведенных исследований выяснила, что ибупрофен негативно влияет на продолжение рода. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Привычный обезболивающий препарат нельзя употреблять во время беременности, так как он негативно отражается на фертильности плода, что особо касается первого триместра. Он способен в будущем стать причиной бесплодия девочек после рождения.

Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение рода


Это связано с сокращением количество яйцеклеток во время периода, проведенного в утробе матери, после чего изменить их в другую сторону невозможно. Также это становится причиной ранней менопаузы, а у мальчиков меняются ткани в яичниках.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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