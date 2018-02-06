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Сын Николая Караченцова поведал, что актёр чувствует себя хорошо
Сын актёра Николая Караченцова, который страдает от онкологии, поведал, что отец сейчас чувствует себя хорошо. Артист готовится к пятому по счету курсу химиотерапии.

Сын Николая Караченцова поведал, что актёр чувствует себя хорошо

Доктора нашли у Николая Караченцова злокачественную опухоль в лёгких. После чего сразу же было начато лечение. Знаменитый актёр принял решение все курсы походить в России, однако его родственники консультировалась и с зарубежными специалистами. Семидесятитрёхлетний народный артист РФ Николай Караченцов сейчас проживает на даче. Сын актёра поведал, что буквально на днях навещал своего отца.

По словам Караченцова младшего, он очень доволен внешним видом отца, а также его положительным настроем. Андрей добавил, что артист готовится к очередной химиотерапии, которая уже пятая по счёту. Сын Караченцова сообщил, что после успешного прохождения очередной «химии» доктора будут принимать решение касательно дальнейшей перспективы, а также особенностей его лечения.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:36
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