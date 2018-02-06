Ани Лорак активно готовится к предстоящему шоу, поэтому на последнем снимке девушка выглядит очень уставшей

Знаменитая исполнительница ведет подготовку к гастрольному туру, который начнет в середине февраля. Первыми это грандиозное шоу смогут увидеть в Белоруссии. Там построена огромная арена, где проходят репетиции артистки.Лорак рассказала, что специально для данного концерта будут выбраны лучшие песни, среди которых будут давно известные и всеми любимые, а также новые хиты исполнительницы. Организаторы пытаются сделать каждый номер певицы уникальным.А на днях девушка решила выложить новый снимок с ее репетиций, на котором поклонники отметили, что их любимица выглядит уставшей и вымотанной, некоторые пользователи заметили, что она выглядит болезненно.Ани Лорак всегда говорили комплименты за замечательный внешний вид и прекрасную фигуру, но этот раз стал исключением, поскольку свою любимицу начали не столько критиковать, сколько жалеть. Большинство поклонников обратили внимание, как внешность певицы изменилась.Под данным снимком фанаты пожелали артистке больше спать и немного себя жалеть, чтобы она окончательно не потеряла свою естественную красоту.