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В Сеть попали изображения Samsung Galaxy S9
Инсайдером Эван Бласс в Сети опубликованы фотоснимки современных смартфонов версии Galaxy S9, а также Galaxy S9+ в сиреневой новой расцветке. Оформление, которое разработали производители, станет для модельной линейки эксклюзивом.

В Сеть попали изображения Samsung Galaxy S9

Владельцы устройств Samsung Galaxy S9, а также Galaxy S9+ за счёт новой расцветки смогут выделиться среди прочих пользователей гаджетов. Задняя панель будет иметь сиреневую расцветку. Лицевая часть устройства останется, как и раньше черной. В магазинах появятся устройства еще в четырех вариациях: Titanium Grey, Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple. Через несколько недель непосредственно после премьеры у населения Тайваня появится также возможность приобрести мобильное устройство в розовой расцветке.

Официальная презентация устройств состоится 25 февраля. Продажи новых моделей начнутся уже в середине марта. Безрамочные смартфоны расцениваются примерно в 59 900 и 64 900 рублей.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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