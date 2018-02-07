В Сеть попали изображения Samsung Galaxy S9

Владельцы устройств Samsung Galaxy S9, а также Galaxy S9+ за счёт новой расцветки смогут выделиться среди прочих пользователей гаджетов. Задняя панель будет иметь сиреневую расцветку. Лицевая часть устройства останется, как и раньше черной. В магазинах появятся устройства еще в четырех вариациях: Titanium Grey, Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple. Через несколько недель непосредственно после премьеры у населения Тайваня появится также возможность приобрести мобильное устройство в розовой расцветке.Официальная презентация устройств состоится 25 февраля. Продажи новых моделей начнутся уже в середине марта. Безрамочные смартфоны расцениваются примерно в 59 900 и 64 900 рублей.