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Ученые: Орехи кешью снижают давление и помогают организму выработать “полезный” холестерин
Ученые давно считают орехи важным элементом здорового питания, но последние исследования показали, что самыми ценными среди них стали кешью. Они снижают давление и помогают организму выработать “полезный” холестерин.

Благодаря мононенасыщенным и полиненасыщенным жирам они эффективно справляются с поставленными задачами, что подтвердили эксперименты с участием 300 добровольцев. Люди имели диабет второго типа и употребляли ежедневно 30 грамм орехов. После завершения опытов ученые провели обследованию с учетом параметров давления и уровня холестерина.

Ученые: Орехи кешью снижают давление и помогают организму выработать “полезный” холестерин


Оказалось, что первые показатели были намного ниже, чем раньше, а липопротеиды выросли на 2 мг. Кешью не оказали негативного влияния на массу тела или сахар в крови, однако позволили пациентам поправить свое здоровье.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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