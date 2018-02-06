Ученые: Орехи кешью снижают давление и помогают организму выработать “полезный” холестерин

Благодаря мононенасыщенным и полиненасыщенным жирам они эффективно справляются с поставленными задачами, что подтвердили эксперименты с участием 300 добровольцев. Люди имели диабет второго типа и употребляли ежедневно 30 грамм орехов. После завершения опытов ученые провели обследованию с учетом параметров давления и уровня холестерина.Оказалось, что первые показатели были намного ниже, чем раньше, а липопротеиды выросли на 2 мг. Кешью не оказали негативного влияния на массу тела или сахар в крови, однако позволили пациентам поправить свое здоровье.