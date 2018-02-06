Ученыеми исследован наиболее эффективный способ борьбы с раком

В настоящее время, эффективные методы борьбы с раком, слишком дороги, а так же вызывают побочные отрицательные эффекты. Новое решение основано на внедрении в пораженную ткань короткого участка ДНК, называемого - олигонуклеотидом CpG. Его особенность в усилении синтеза необходимого белка OX40, находящегося вдоль поверхности Т-клеток. Само же антитело, внедряемое в основу раковой опухоли, провоцирует сопротивление находящимся внутри ткани лимфоцитам, то есть борется с болезнью.Учеными пока получены небольшие популяции Т-клеток, способных определить и уничтожить злокачественную ткань. В ходе своей жизнедеятельности, они способны так же покидать опухоль, распознавая возможные метастазы в других участках тела.Опыты проводили на мышах, зараженных раком молочной железы, причем инъекция повлияла на уменьшение не только участка, обработанного лекарством, но и других новообразований, нетронутые опухолью. Данный подход позволил значительному увеличению срока жизни подопытных животных, сообщается на страницах Science Translational Medicine.