Майл Хьюз отложил полёт для доказательства плоской Земли

Активист из Америки Майкл Хьюз очередной раз отложил полет, который докажет теорию того, что Земля действительно плоская. Самодельная ракета уже стояла на пусковой платформе, но тестирование показало, что устройство ещё не готово к успешному полету из-за найденного дефекта.Майкл Хьюз объявил, что пуск переносится к концу недели. Известно, что первый запуск был отложен из-за недоразумений, связанных с федеральными властями, которые считали, что Хьюз нарушает закон.О планах Майкла Хьюза узнали осенью прошлого года, но еще четыре года назад 61-летний активист решил запустить свою ракету в пределы атмосферы, но попытка оказалась неудачной. Тогда мужчина отделался ушибами и несколькими днями проведенными в больнице.