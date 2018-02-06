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Препараты на основе брома, для снижения давление и нейролептики понижают мужскую потенцию - Медики
Медики выяснили, что препараты на основе брома, для снижения давления и нейролептики понижают мужскую потенцию. Также в список вошли гормональные аналоги.

Бром входит в гепапротекторы для улучшения работы печени, но большое количество вещества в организме становится причиной снижения уровня тестостерона и сексуальной активности. При отмене лекарств с его содержанием состояние здоровья мужчин нормализуется. Ингибиторы помогают тучным людям стабилизировать давление и избавиться от гипертонии, но эрекция зависит от сильного кровообращения в малом тазу. Потому лекарства данной категории могут нарушить работу половой системы.

Препараты на основе брома, для снижения давление и нейролептики понижают мужскую потенцию - Медики


Это также касается группы успокоительных препаратов, снижающих выработку гормонов, приводя к нарушению потенции, но часто нормальное состоянии психики становится важнее данной темы. Гормональные средства мужчины часто принимают при заболеваниях ЖКТ, а также они входят в стероиды. Чужеродные гормоны помогают нарастить мышечную массу, однако приводят к негативным последствиям в интимной жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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