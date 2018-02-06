Максим Галкин высмеял Валерия Леонтьева

Недавно Максим Галкин выступал в Ростове-на-Дону. Шоумен так полюбился зрителю, что в соцсетях можно найти много восторженных отзывов людей, которые побывали на его концерте. Некоторые фанаты не только поблагодарили юмориста за выступление, а также обнародовали видеоролик с концерта.Стоит отметить, что Валерий Леонтьев экзотически одевается как на сцене, так и в жизни. Например, недавно Филипп Киркоров выложил совместный снимок с популярным артистом. Не все фолловеры узнали Леонтьева. Мужчина в светлых джинсах, в свободной кофте и зеленой шапке у интернет-пользователей не ассоциировался с исполнителем хитов "Августин", "Казанова" и "Дельтаплан".