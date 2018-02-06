АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Максим Галкин высмеял Валерия Леонтьева
В Ростове-на-Дону феерично прошло выступление популярного отечественного шоумена Максима Галкина. Особенно эмоционально зритель приветствовал шутки юмориста в адрес известного исполнителя песен Валерия Леонтьева.

Максим Галкин высмеял Валерия Леонтьева

Недавно Максим Галкин выступал в Ростове-на-Дону. Шоумен так полюбился зрителю, что в соцсетях можно найти много восторженных отзывов людей, которые побывали на его концерте. Некоторые фанаты не только поблагодарили юмориста за выступление, а также обнародовали видеоролик с концерта.

Стоит отметить, что Валерий Леонтьев экзотически одевается как на сцене, так и в жизни. Например, недавно Филипп Киркоров выложил совместный снимок с популярным артистом. Не все фолловеры узнали Леонтьева. Мужчина в светлых джинсах, в свободной кофте и зеленой шапке у интернет-пользователей не ассоциировался с исполнителем хитов "Августин", "Казанова" и "Дельтаплан".
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:36
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянка полетит на Марс в один конец
Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость
На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса
Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение
Rolls-Royce начнет производить «умные»
Просмотреть все новости