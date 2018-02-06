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Киноактриса Наталья Бардо показала фото своего повзрослевшего сына
Киноактриса Наталья Бардо продемонстрировала пользователям фотоснимок своего повзрослевшего сына.

Киноактриса Наталья Бардо показала фото своего повзрослевшего сына


У киноактрисы Натальи Бардо и известного режиссера Марюса Вайсберга , который снял такие кинофильмы, как «8 новых свиданий» и «Любовь в большом городе» завязались отношения в 2015 году. Около двух лет назад актриса родила первенца, которого они с супругом назвали Эриком.

Мальчику уже практически два года, но в интернете его снимков нет. Наталья считает, что это ее приватная жизнь и не хочет привлекать внимание посторонних глаз и прессы. Совсем недавно Бардо сделала исключение и опубликовала на своей страничке снимок сына, чем безумно порадовала преданных поклонников.

На данном снимке ребенок стоит спиной к объективу фотокамеры, поэтому рассмотреть его лицо не возможно. Все-таки артистка боится чрезмерного внимания к своему ребенку со стороны пользователей и журналистов.

Стоит добавить, что Наталья и Марюс до сих пор не связали себя узами брака, несмотря на то, что уже имеют ребенка. По заверению девушки, свадебная церемония у них в планах есть, но времени на подготовку и проведение данного мероприятия совершенно нет.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:02
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