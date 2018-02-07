Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость километра поездки на такси

Последние три года цена за километр проезда на такси держалась примерно на одном уровне, а то и снижалась. Так, стоимость километража столичного таксомотора падала в период 2014 – 2016 гг. Если в 2014-м за 1 км поездки таксисты брали с клиента 41 рубль, то в 2016-м – всего лишь 30 рублей! Эксперты объясняют данную тенденцию соперничеством «Яндекс.Такси» и Uber. Но «ценовая война» завершилась в 2017-м, в ближайшее время вполне возможно слияние двух таксомоторных компаний.В связи с этим цена на поездку в таксомоторе начала расти. В 2017-м стоимость вернулась на «отметку» 2014 года – около 40 рублей за километр. При всём этом правительственные аналитики утверждают: в среднем за поездку по столице москвичи стали платить на 35% меньше! Средняя цена, выставляемая водителем такси – 400 рублей, это означает, что жители столицы чаще пользуются такси при передвижении на небольшие расстояния.