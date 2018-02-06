Владимир Соловьев опроверг слухи о своей связи с Екатериной Гордон
После скандального заявления Екатерины Гордон о событиях 10-летней давности, в обществе стали распространяться слухи о связи между журналистами. Владимир Соловьев опроверг такую информацию и назвал свою коллегу лгуньей.
Звезда сообщила, что он тогда пытался отбить ее у избранника Александра Гордона. Словесная перепалка между людьми случилась на “Серебряном дожде”, после чего Владимир Соловьев всегда говорил журналистке о ее красоте и прочих достоинствах. Это льстило девушке, которая шутливо простила ведущему его грех и продолжает относиться к нему с юмором.
Однако сам виновник истории признался, что даже не думал о таких вещах. Также он никогда не оставался наедине с супругой коллеги, да и видел ее всего пару раз во время работы. Потому мужчине просто жалко эту особу, придумавшую в своей голове сказочную историю.
Звезда сообщила, что он тогда пытался отбить ее у избранника Александра Гордона. Словесная перепалка между людьми случилась на “Серебряном дожде”, после чего Владимир Соловьев всегда говорил журналистке о ее красоте и прочих достоинствах. Это льстило девушке, которая шутливо простила ведущему его грех и продолжает относиться к нему с юмором.
Однако сам виновник истории признался, что даже не думал о таких вещах. Также он никогда не оставался наедине с супругой коллеги, да и видел ее всего пару раз во время работы. Потому мужчине просто жалко эту особу, придумавшую в своей голове сказочную историю.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:50