Владимир Соловьев опроверг слухи о своей связи с Екатериной Гордон

Звезда сообщила, что он тогда пытался отбить ее у избранника Александра Гордона. Словесная перепалка между людьми случилась на “Серебряном дожде”, после чего Владимир Соловьев всегда говорил журналистке о ее красоте и прочих достоинствах. Это льстило девушке, которая шутливо простила ведущему его грех и продолжает относиться к нему с юмором.Однако сам виновник истории признался, что даже не думал о таких вещах. Также он никогда не оставался наедине с супругой коллеги, да и видел ее всего пару раз во время работы. Потому мужчине просто жалко эту особу, придумавшую в своей голове сказочную историю.