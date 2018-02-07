На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная установка первого энергоблока
В Ленинградской обл. заработала официально реакторная установка сверхмощного нового первого энергоблока поколения "3+" в Ленинградской АЭС-2.
Пресс-службой концерна "Росэнергоатом" отмечается, что реактор сегодня вывели на уровень мощности, являющийся минимально контролируемым. В нем началась цепная управляемая реакция деления атомов. Выход на МКУ является завершающим звеном в ряде операций, проводимых в рамках физического пуска энергоблока, стартовавшего 8 декабря прошлого года. Своевременное и качественное выполнение работ позволило вывести реактор безопасно в критическое состояние, в установленные сроки.
Работа нового энергоблока в ближайшую неделю будет посвящена физическим экспериментам и исследованиям, позволяющим уточнить нейтронно-физические характеристики топливной первой загрузки ядерного реактора, подтвердят надежность ядерной безопасности и системы ядерно-физического контроля.
Пресс-службой концерна "Росэнергоатом" отмечается, что реактор сегодня вывели на уровень мощности, являющийся минимально контролируемым. В нем началась цепная управляемая реакция деления атомов. Выход на МКУ является завершающим звеном в ряде операций, проводимых в рамках физического пуска энергоблока, стартовавшего 8 декабря прошлого года. Своевременное и качественное выполнение работ позволило вывести реактор безопасно в критическое состояние, в установленные сроки.
Работа нового энергоблока в ближайшую неделю будет посвящена физическим экспериментам и исследованиям, позволяющим уточнить нейтронно-физические характеристики топливной первой загрузки ядерного реактора, подтвердят надежность ядерной безопасности и системы ядерно-физического контроля.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00