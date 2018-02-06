В штате Мэриленд охотник оказался жертвой подстреленного гуся

Мужчина решил со своими коллегами пострелять уток возле реки Майлс, однако заметил стаю птиц, летевшую в небе. Люди сразу стали целится в желанные трофеи и сбивать гусей, вот только американцу не повезло. Добыча попала в лицо человеку, после чего его срочно пришлось госпитализировать.Медики нашли у пострадавшей особы травмы головы, но сейчас его состояние здоровья стабильное. Сотрудники полиции, вызванные к месту происшествия, отметили, что при падении 6-килограммовой особи с высоты 30 метров, она может нанести серьезный вред человеку.