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Анастасия Костенко провоцирует Примадонну
Известная отечественная певица Алла Пугачева, которая выходила замуж пять раз, вперекор правилам православной церкви, два раза венчалась со своими супругами.

Анастасия Костенко провоцирует Примадонну

Новоиспеченная жена знаменитого российского футболиста Дмитрия Тарасова приняла решение высказаться по этому поводу. По заявлению Анастасии Костенко, венчание должно совершаться только один раз за всю жизнь. Девушка считает, что те, кто по нескольку раз проходят этот обряд, обесценивают данное таинство, а также делают из него модную тенденцию, которая не имеет отношение к вере.

Скорей всего, таким высказыванием Костенко практически полностью потеряла возможность попасть в светское московское общество, так как Примадонна вряд ли оставит слова Анастасии без реакции. К тому же, муж Пугачевой - Максим Галкин, также далеко не последняя фигура в отечественном шоу-бизнесе. Шоумен может побеспокоиться, чтобы о супруге Тарасова даже не вспоминали.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:58
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