Rolls-Royce начнет производить «умные» авиационные двигатели
Сингапурский авиасалон, принадлежащий Rolls-Royce, представил новую разработку в виде искусственного интеллекта для авиационных двигателей. Благодаря разработанной системе, двигатели смогут общаться между собой и с наземными службами. Специалисты уверены, что двигатели, оснащенные ИИ, станут более безопасными, так как они имеют возможность связываться с диспетчерами в случае экстренных ситуаций.
Новые двигатели от Rolls-Royce будут основаны на технологии глубоко обучения, которое позволит им запоминать информацию предыдущих полетов и даже использовать «знания» полетов других двигателей. Такое умение позволит не только избавляться от ошибок, но и предвидеть разнообразные события.
Представители компании IntelligentEngine считают, что подобные двигатели можно считать продолжением сервиса TotalCare, который запустили 30 лет назад. Компания станет работать еще лучше после тестирования двигателей, которые полностью перейдут в сферу цифровых технологий. Airbus, Rolls-Royce и Siemens решили объединить свои силы и приступить к созданию гибридного самолета. Первые испытания начнутся через 2 года, а через 12 лет самолет уже будет совершать пассажирские рейсы.
Новые двигатели от Rolls-Royce будут основаны на технологии глубоко обучения, которое позволит им запоминать информацию предыдущих полетов и даже использовать «знания» полетов других двигателей. Такое умение позволит не только избавляться от ошибок, но и предвидеть разнообразные события.
Представители компании IntelligentEngine считают, что подобные двигатели можно считать продолжением сервиса TotalCare, который запустили 30 лет назад. Компания станет работать еще лучше после тестирования двигателей, которые полностью перейдут в сферу цифровых технологий. Airbus, Rolls-Royce и Siemens решили объединить свои силы и приступить к созданию гибридного самолета. Первые испытания начнутся через 2 года, а через 12 лет самолет уже будет совершать пассажирские рейсы.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:50