Rolls-Royce начнет производить «умные» авиационные двигатели

Новые двигатели от Rolls-Royce будут основаны на технологии глубоко обучения, которое позволит им запоминать информацию предыдущих полетов и даже использовать «знания» полетов других двигателей. Такое умение позволит не только избавляться от ошибок, но и предвидеть разнообразные события.Представители компании IntelligentEngine считают, что подобные двигатели можно считать продолжением сервиса TotalCare, который запустили 30 лет назад. Компания станет работать еще лучше после тестирования двигателей, которые полностью перейдут в сферу цифровых технологий. Airbus, Rolls-Royce и Siemens решили объединить свои силы и приступить к созданию гибридного самолета. Первые испытания начнутся через 2 года, а через 12 лет самолет уже будет совершать пассажирские рейсы.