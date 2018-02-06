Дочь Дмитрия Маликова отправилась в Дубай после рождения своего брата

На своей личной страничке в интернете девушка продемонстрировала снимки, которые сделала за границей. Стефания проводит морозные зимние деньки в жарком Дубае и уже побывала в одной из самых больших мечетей во всем мире – мечеть шейха Зайда.Но некоторое время назад девушка находилась еще в Москве и тщательно подготавливалась к встрече с братом. Ребенок родился 24 января в одной из клиник Санкт-Петербурга. Малыш родился на свет от суррогатной матери.Когда родители Стефании рассказали девушке о том, что хотят родить еще одного ребенка, то у девушки это вызвало шок, а после она решила, что это будет самым лучшим подарком ко дню рождения ее отца.Маликова рассказала, что уже достаточно взрослая и прекрасно понимает, что родители их будут любить обоих, поэтому нисколько не ревнует к брату. Стефания принимала тщательное участие к встрече с малышом. Украшала комнату и обставляла самой лучшей мебелью.А когда братик немного подрастет, то с удовольствием будет читать сказки и петь колыбельные песни. Девушка поведала, что малыш – это самая настоящая кукла, о которой можно только мечтать.