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Дочь Дмитрия Маликова отправилась в Дубай после рождения своего брата
Дочь Дмитрия Маликова после рождения брата покинула Россию и отправилась в Дубай.

Дочь Дмитрия Маликова отправилась в Дубай после рождения своего брата


На своей личной страничке в интернете девушка продемонстрировала снимки, которые сделала за границей. Стефания проводит морозные зимние деньки в жарком Дубае и уже побывала в одной из самых больших мечетей во всем мире – мечеть шейха Зайда.

Но некоторое время назад девушка находилась еще в Москве и тщательно подготавливалась к встрече с братом. Ребенок родился 24 января в одной из клиник Санкт-Петербурга. Малыш родился на свет от суррогатной матери.

Когда родители Стефании рассказали девушке о том, что хотят родить еще одного ребенка, то у девушки это вызвало шок, а после она решила, что это будет самым лучшим подарком ко дню рождения ее отца.

Маликова рассказала, что уже достаточно взрослая и прекрасно понимает, что родители их будут любить обоих, поэтому нисколько не ревнует к брату. Стефания принимала тщательное участие к встрече с малышом. Украшала комнату и обставляла самой лучшей мебелью.

А когда братик немного подрастет, то с удовольствием будет читать сказки и петь колыбельные песни. Девушка поведала, что малыш – это самая настоящая кукла, о которой можно только мечтать.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:27
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