В Техасе школьник решил вызвать на урок стриптизершу
СМИ сообщили об инциденте в Техасе. Школьник решил вызвать на урок стриптизершу и воспользовался кредиткой родителей.
Девушка после приезда сразу пришла к директору, пояснив цель визита. После такого нонсенса ученика наказали и руководство заверило родителей, что неприятная ситуация не отразилась на учебном процессе и психике детей.
Однако глава фирмы, где работала девушка, потребовал от семьи злоумышленника возмещения ущерба, потому что были потрачены его средства и время сотрудницы. Также мужчина пообещал в следующий раз развеселить мальчика охранником, который будет стучать в двери дома ночью.
Девушка после приезда сразу пришла к директору, пояснив цель визита. После такого нонсенса ученика наказали и руководство заверило родителей, что неприятная ситуация не отразилась на учебном процессе и психике детей.
Однако глава фирмы, где работала девушка, потребовал от семьи злоумышленника возмещения ущерба, потому что были потрачены его средства и время сотрудницы. Также мужчина пообещал в следующий раз развеселить мальчика охранником, который будет стучать в двери дома ночью.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40