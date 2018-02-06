В Техасе школьник решил вызвать на урок стриптизершу

Девушка после приезда сразу пришла к директору, пояснив цель визита. После такого нонсенса ученика наказали и руководство заверило родителей, что неприятная ситуация не отразилась на учебном процессе и психике детей.Однако глава фирмы, где работала девушка, потребовал от семьи злоумышленника возмещения ущерба, потому что были потрачены его средства и время сотрудницы. Также мужчина пообещал в следующий раз развеселить мальчика охранником, который будет стучать в двери дома ночью.