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В Техасе школьник решил вызвать на урок стриптизершу
СМИ сообщили об инциденте в Техасе. Школьник решил вызвать на урок стриптизершу и воспользовался кредиткой родителей.

Девушка после приезда сразу пришла к директору, пояснив цель визита. После такого нонсенса ученика наказали и руководство заверило родителей, что неприятная ситуация не отразилась на учебном процессе и психике детей.

В Техасе школьник решил вызвать на урок стриптизершу


Однако глава фирмы, где работала девушка, потребовал от семьи злоумышленника возмещения ущерба, потому что были потрачены его средства и время сотрудницы. Также мужчина пообещал в следующий раз развеселить мальчика охранником, который будет стучать в двери дома ночью.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40
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