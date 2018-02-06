McLaren планирует электрифицировать новое поколение суперкаров и внедрить автопилот

Первым автомобилем в новой линейке бренда McLaren станет новинка, которая заменит McLaren 570S. Новый автомобиль будет построен на модернизированном карбоновом монококе Monocell II, его оснастят новым гибридным мотором.По словам производителей, каждая модель нового суперкара получит электрификацию, так как новое шасси адаптировано для установки электрического мотора и литий-ионных аккумуляторов.По словам главы компании McLaren Майка Флюитта, новые автомобили бренда получат исключительно гибридные силовые установки. При этом некоторые модели будут выпускать с ДВС ограниченным тиражом. К тому же новые автомобили оснастят беспилотными функциями в виде минимального пакета систем безопасности.