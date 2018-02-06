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Появились фото самого мощного атмосферного суперкара Porsche
В интернете опубликованы официальные фото обновленной версии Porsche GT3 RS, получившей атмосферный мотор на 520 лошадей.

Появились фото самого мощного атмосферного суперкара Porsche

Австралийским изданием Drive опубликованы официальные снимки обновленного суперкара версии Porsche 911 GT3 RS. Автомобили оснащают самым мощным атмосферным двигателем среди дорожных машин немецкой марки. Снимки впоследствии удалили, но их сохранил Motor1. Новое купе оснащается четырехлитровым шестицилиндровым модернизированным безнаддувным силовым агрегатом, способным генерировать до 520 лошадей. На сегодняшний день величина крутящего момента держится пока в секрете. Есть предположения, что он будет более 460 Нм, который выдавала силовая установка 911 GT3 RS.

Обновленная версия суперкара может ускоряться с места до первых сто километров в час за 3,2 секунды. Это на 0,1 секунду быстрее предшественника. При этом максимальная скорость транспортного средства составляет 312 километров в час.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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