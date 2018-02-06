Яна Кошкина рассказала, кем она выросла на самом деле и искренне пожелала мужчинам терпения

Актриса и телеведущая Яна Кошкина в своем аккаунте Instagram поделилась очередной обворожительной фотографией и рассказала, как папин лучший друг еще в детстве предрекал, кем она вырастет, и он оказался прав.Яна описала случай из детства, когда ей было примерно 8 лет – тогда друг папы, пообщавшись с ней всего несколько часов, сказал ему примерно такие слова: «Бедные мужчины... Какая же сука из нее вырастет». Кошкина в подписи уточнила, что слово сука было произнесено тогда с таким смыслом, что воспринималось, как комплимент, а не оскорбление.Почему друг отца уже тогда так решил, Яна не знает, но подтверждает сейчас, что «он оказался прав». В настоящее время телеведущая с папой часто вспоминают его слова и передают «дяде Жене в Америку пламенный привет».Свой пост «главная коша страны» закончила так: «А мужчинам я искренне желаю терпения».Подписчики Яны сразу же разделились на два лагеря. Одни считают, что папин друг был «абсолютно прав», другие – что он перегнул палку в выражениях. Некоторые после такого признания Кошкиной считают ее еще и «тупой», а некоторые – «мудрой и самоироничной» женщиной.