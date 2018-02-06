В Германии на карнавале переодетые преступники опустили девушку в котел с кипящей водой
СМИ сообщили о происшествии в германском городе Эппингене на карнавале. Переодетые преступники опустили девушку в котел, где была кипящая вода, после чего пострадавшая особа была срочно госпитализирована.
Авторы праздника решили поставить рядом с телегой, где находился чан, героев народных историй. Этим воспользовались злоумышленники, выбравшие для себя наряды ведьм. Когда жертва в возрасте 18 лет подошла к этому месту, мужчина поднял ее вверх, а напарник успел снять крышку с жидкости, после чего она пострадала от ожогов конечностей.
Свидетели события услышали крики девушки, но сначала подумали, что это просто спектакль. Преступники хотели воплотить в реальность легенду о колдунье, но после инцидента успели скрыться с места преступления до приезда полиции.
Авторы праздника решили поставить рядом с телегой, где находился чан, героев народных историй. Этим воспользовались злоумышленники, выбравшие для себя наряды ведьм. Когда жертва в возрасте 18 лет подошла к этому месту, мужчина поднял ее вверх, а напарник успел снять крышку с жидкости, после чего она пострадала от ожогов конечностей.
Свидетели события услышали крики девушки, но сначала подумали, что это просто спектакль. Преступники хотели воплотить в реальность легенду о колдунье, но после инцидента успели скрыться с места преступления до приезда полиции.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10