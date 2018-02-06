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Дана Борисова поделилась с пользователями тем, что у нее появился новый поклонник
В ушедшем году телеведущая на всю страну заявила, что она наркозависима и сейчас она собирается начать не только общественную жизнь с чистого листа, но и личную.

Дана Борисова поделилась с пользователями тем, что у нее появился новый поклонник


Последнее время Дана, старается часто наведываться на различных мероприятиях и рассказывать о том, как все-таки ей удалось победить зависимость. Также она предлагает другим людям свою помощь, которые оказались в похожей жизненной ситуации.

Борисова рассказала, что ей очень сложно без надежного мужского плеча, поэтому она собирается на романтическое свидание и надеется встретить своего единственного. По заявлению Борисовой, после каждого ее участия в телепередачах, ее фанаты одаривают ее букетами цветов. Также ведущая сообщила, что ее сердце полностью открыто к личным переменам в жизни.

Борисова на своей страничке выложила новый снимок в черном платье, который не оставил равнодушным ее поклонников. Они отметили, что черное платье ей очень идет, и пожелали удачи на любовном фронте.

Стоит добавить, что бывший супруг Максим Аксенов забрал их дочку Полину и теперь она живет с ним. Теперь за право общения со своим ребенком Дана Борисова будет бороться в суде.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:02
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