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Милана Кержакова гневно отреагировала на слухи касательно развода с футболистом
Милана Кержакова эмоционально отреагировала на слухи касательно её развода с Александром Кержаковым. Девушка, скорей всего, не выдержала сплетен вокруг их семьи, обнародовала в Сети гневный пост, который, вскоре удалила. Двадцатипятилетняя Милана попросила фолловеров перестать «порочить честь её мужа».

Милана Кержакова гневно отреагировала на слухи касательно развода с футболистом

Их брак из-за измен спортсмена трещит по швам. Милана устала терпеть пренебрежительное отношение мужа и переехала к маме. Проблемы в их семье начались ещё пару лет назад, но всё усугубилось после трагической погибели отца Кержаковой. Спустя несколько дней она родила сына Артемия, но появление малыша так и не помогло справиться девушке с депрессией. От чего супруга футболиста лечилась в Москве и в Германии.

Позднее Милана поведала, что разводиться с Кержаковым пока не собирается. В посте жена Александра написала, что ни один человек не имеет никакого права порочить имя её мужа. Девушка заявила, что супруг для неё сделал очень много.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
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