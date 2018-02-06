Милана Кержакова гневно отреагировала на слухи касательно развода с футболистом

Их брак из-за измен спортсмена трещит по швам. Милана устала терпеть пренебрежительное отношение мужа и переехала к маме. Проблемы в их семье начались ещё пару лет назад, но всё усугубилось после трагической погибели отца Кержаковой. Спустя несколько дней она родила сына Артемия, но появление малыша так и не помогло справиться девушке с депрессией. От чего супруга футболиста лечилась в Москве и в Германии.Позднее Милана поведала, что разводиться с Кержаковым пока не собирается. В посте жена Александра написала, что ни один человек не имеет никакого права порочить имя её мужа. Девушка заявила, что супруг для неё сделал очень много.