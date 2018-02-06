Ученые: Физические нагрузки помогают легким восстановиться быстрее, чем отказ от курения

В экспериментах принимало участие около 4000 людей, возрастом от 25 до 57 лет. Они регулярно проходили медицинские исследования, которые включали в себя измерение объема легких и разнообразные опросы.В результате стало понятно, что работа легких связана с физическими нагрузками. У людей, которые регулярно занимались спортом показатель работоспособности легких намного выше, чем у тех, кто не занимается спортом вовсе. Самое интересно, что люди, которые не занимались физическими нагрузками, но решили изменить свой образ жизни в пользу активного, стали чувствовать себя лучше, даже если не избавились от вредной привычки курить.Ученые заметили, что пассивный образ жизни негативно влияет на функционирование легких всех людей, но особенно курильщиков. Даже отказ от курения не снижает темпа процесса деградации органов, а вот постоянные занятия спортом помогут восстановить правильное функционирование легких.