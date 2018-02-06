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Ведущая Тина Канделаки поделилась секретом счастливых семейных отношений со своими подписчиками
Тина Канделаки рассказала пользователям, как сделать счастливым свой брак, поскольку у самой прекрасные отношения с супругом.

Ведущая Тина Канделаки поделилась секретом счастливых семейных отношений со своими подписчиками


Тина Канделаки четыре года счастлива в браке с бизнесменом Василием Бровко. Телеведущая пыталась тщательно скрыть свои отношения с возлюбленным. О свадьбе с Василием многие узнали намного позже самого торжества.

Тина старается не говорить о своей приватной жизни и не привлекает внимание журналистов. На ее официальной страничке крайне редко появляются фотоснимки с супругом, но на днях она сделала исключение, чем безумно порадовала пользователей Сети.

Она выложила совместный снимок с мужем и решила порассуждать на тему отношений. По мнению Тины, находясь в отношениях супруги должны и дальше развиваться, иначе быстро наскучат друг другу.

Ведущая отметила, что женщина должна быть всегда интересна мужчине, а добиться этого можно только саморазвитием, иначе можно быстро наскучить, и тогда отношения обречены на расставание. Удержать мужчину детьми или животными не получится, поэтому развиваться необходимо не только для карьерного роста, но и для того, чтобы сохранить семью.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:41
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